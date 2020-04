Italia-Serbia: invio materiale sanitario, ambasciatore Lo Cascio ringrazia Belgrado per gesto di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Belgrado è lieta di annunciare la donazione da parte della Repubblica di Serbia all'Italia di un generoso carico di materiale sanitario. Si tratta, si legge in un comunicato dell'ambasciata, di oltre cinque milioni di dispositivi di protezione, ovvero di materiale destinato alla Protezione civile, che poi provvederà a distribuirlo presso le strutture italiane. L'invio del materiale sanitario è avvenuto oggi con quattro aerei che sono partiti alle ore 13 dall'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado. Erano presenti in aeroporto, al momento della partenza dei velivoli, il presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, insieme al ministro per l'Integrazione europea Jadranka Joksimovic e all'ambasciatore Carlo Lo Cascio. "In Italia la situazione è in leggero miglioramento ma dobbiamo ancora lottare molto per vincere la battaglia contro il coronavirus. E abbiamo bisogno di qualsiasi forma di aiuto", ha dichiarato l'ambasciatore Lo Cascio. "Per questo il prezioso materiale oggi donato potrà contribuire a salvare vite umane", ha aggiunto. Ringraziando la Serbia per il suo gesto - che simbolicamente avviene in una data molto importante per l'Italia, il Giorno della Liberazione - l'ambasciatore ha commentato come questo sia segno di una forte amicizia e solidarietà che l'Italia non dimenticherà. (Seb)