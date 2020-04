Giappone: coronavirus, casi a bordo Costa Atlantica salgono a 148 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì, 21 aprile, le autorità sanitarie giapponesi hanno confermato il primo caso di contagio a bordo della nave, e l’hanno posta immediatamente in quarantena. Il segretario capo di gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato che il governo ha inviato esperti del ministero della Salute a bordo della nave, in risposta a una richiesta di assistenza diretta del governo italiano. Secondo quanto riferito da Mitsubishi, alcuni membri dell’equipaggio della nave sono scesi a terra, e in alcuni casi hanno visitato strutture ospedaliere, anche dopo la conferma del primo caso di contagio da coronavirus a Nagasaki, lo scorso 14 marzo. È dunque possibile che il focolaio a bordo della nave abbia avuto origine in loco. In Giappone si è già verificato un altro focolaio a bordo di una nave da crociera: quello della Diamond Princess, a Yokohama, che ha causato oltre 700 contagi lo scorso febbraio. (Git)