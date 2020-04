Golfo: Russia “preoccupata” per l'escalation della tensione tra Usa e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca esprime preoccupazione per la recente escalation della tensione tra Stati Uniti e Iran nel Golfo persico ed invita entrambe le parti alla moderazione. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, all’agenzia di stampa “Sputnik”. Il 15 aprile, il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che undici navi della Marina militare delle Guardie della rivoluzione islamica hanno condotto manovre "pericolose e moleste" attorno alle navi da guerra statunitensi nel Golfo. All'inizio di questa settimana, inoltre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ordinato alla flotta Usa di attaccare e distruggere qualsiasi cannoniera iraniana che si avvicini e intimidisca le navi statunitensi in mare. Teheran, da parte sua, ha risposto minacciando di distruggere gli assetti navali statunitensi nel Golfo in caso di attentato alla sicurezza nazionale iraniana, mentre il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato che le forze armate statunitensi "non hanno niente a che fare" con questo quadrante del mondo. "Chiediamo moderazione e, naturalmente, notiamo che il potenziale dello scoppio di un conflitto in questa regione, che è estremamente importante per la sicurezza globale, rimane significativo", ha detto Ryabkov, accusando l’amministrazione Usa di confondere “il diritto legale all'autodifesa e le minacce dell'uso della forza in situazioni”. (Rum)