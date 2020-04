© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si è recato a Porta san Paolo a Roma per celebrare il 75esimo anniversario della festa della Liberazione. "A Porta san Paolo come ogni anno. Per celebrare il 25 aprile, per ricordare chi ha lottato per la nostra libertà. Oggi più che mai", scrive il un tweet il governatore e segretario del Pd. (Rer)