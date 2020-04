25 aprile: Di Maio, Liberazione fu sacrificio di uomini diversi grazie ai quali possiamo vivere liberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile fu il frutto dell’unione di persone diverse e con idee diverse che scelsero di andare oltre quelle differenze e di unirsi contro il regime nazifascista, ed è grazie a loro se oggi possiamo vivere liberi. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un videomessaggio pubblicato su Facebook in occasione della Festa della liberazione. “Questo giorno rievoca in noi da 75 anni la forza di due valori: uno è la determinazione di chi combatte sapendo di fare la cosa giusta, l’altro è la consapevolezza che la cosa giusta non è un vantaggio di un singolo o di un gruppo, ma di un intero popolo e di un’intera nazione”, ha detto Di Maio. “In un momento come questo, ognuno di noi dovrebbe chiedersi cosa ci è arrivato, quanta forza e quanta consapevolezza di quelle battaglie ci è rimasta dentro. Credo che eventi storici come la Liberazione rivivano in noi in varie forme: da una parte la libertà come valore inestimabile da proteggere, dall’altra la forza degli insegnamenti, la determinazione, il coraggio e la capacità di scegliere il bene comune, per quanto a volte sia difficile e pericoloso farlo, e c’è anche la capacità di unirsi per uno scopo superiore. Il 25 aprile – ha proseguito il titolare della Farnesina – è stata un’unione di tante anime, il combattere fianco a fianco di persone diverse, con idee diverse, provenienti da terre e regioni diverse che scelsero di andare oltre quelle differenze e di unirsi contro il regime nazifascista. Grazie a loro oggi possiamo vivere liberi, ma quello che non possiamo fare è dimenticarci come abbiamo fatto ad ottenere questa libertà”. Oggi, ha ricordato Di Maio, “rendiamo onore a quegli uomini e quelle donne che hanno permesso tutto questo, che sono morti perché l’Italia potesse rinascere. Li ricordiamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente nel quale siamo stati costretti a sospendere le nostre libertà costituzionali alle quali, proprio in virtù di ciò che attraversammo 75 anni fa, ci sentiamo legati e che sono certo torneremo presto a respirare pienamente”, ha concluso. (Res)