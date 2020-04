25 aprile: sindaco Sala, conserva intatta sua carica rivoluzionaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile conserva intatta la sua carica rivoluzionaria. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione delle celebrazioni per la festa della Liberazione a Palazzo Marino, organizzate in collaborazione con Anpi. “Per me il 25 aprile ha sempre avuto una grande importanza e un significato particolare ed è un dolore non poterlo festeggiare in mezzo i miei concittadini, mi rattrista non vedere le strade della nostra città piene di donne, uomini e giovani in festa, come è sempre accaduto negli anni passati”, ha esordito il sindaco, ringraziando il presidente della Camera, Roberto Fico, Regione Lombardia, il prefetto di Milano e la Città Metropolitana che “hanno voluto prendere parte idealmente a questa festa, inviando una corona di fiori. Da parte mia e di tutti i milanesi ringrazio di cuore il presidente della Camera e tutte le altre autorità per questo messaggio di vicinanza e solidarietà in un momento difficile che ci rende sempre ancor più orgogliosi e fieri del nostro grande”. “Il 25 aprile - ha proseguito il sindaco - conserva intatta a distanza di tre quarti di secolo il suo valore e il suo significato, conserva intatta la sua carica rivoluzionaria. Il 25 aprile è stato infatti l’epilogo di una vera rivoluzione del popolo italiano, per abbattere la dittatura e riconquistare la libertà, ma anche e soprattutto per creare una nuova Italia. Il 25 aprile ha aperto la strada al cambiamento radicale che ha investito a fondo il nostro Paese”. (Rem)