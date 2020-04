Coronavirus: Arcuri, lanceremo campagna comunicazione per promuovere app fra anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del punto stampa del sabato, ha spiegato che l'applicazione di tracciamento dei contatti "non è un lasciapassare né un passaporto con cui la gente potrà uscire". Sarà, ha chiarito, "uno strumento molto importante e lavoriamo perché venga messa a disposizione il prima possibile, e l'auspicio è che il maggior numero di italiani la utilizzino". Arcuri ha aggiunto: "Stiamo pensando ad una facilità di utilizzo, per evitare che gli anziani abbiano difficoltà ad usarla. Lanceremo quindi una campagna di comunicazione massiccia per incrementare gli utenti". Per il commissario, "utilizzare la app sarà un gesto di generosità e sarà uno straordinario gesto di comunità". (Rin)