Coronavirus: Arcuri, risultati primi test sierologici in qualche settimana

- Per i risultati dei primi test sierologici "non aspetteremo i 150 mila, ma cominceremo dopo alcuni giorni, con i risultati che arriveranno via via fino a giungere in qualche settimana al totale delle persone testate". Lo ha chiarito il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del punto stampa del sabato. I test, ha aggiunto Arcuri, "li distribuiremo alle varie Regioni in funzione della popolazione e del campione elaborato per dare la maggiore valenza possibile all'indagine". (Rin)