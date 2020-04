25 aprile: Raggi a Porta san Paolo, Roma sempre fieramente antifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, si è recata stamattina a Porta san Paolo a Roma per prendere parte alla tradizionale commemorazione che si tiene ogni anno per la festa della Liberazione. "Le vicende di questi giorni non possono farci dimenticare il 25 aprile, Liberazione dal nazifascismo e l'inizio della costruzione democratica e della cultura dei diritti. Oggi come ieri mettiamo al centro l'idea di comunità che resiste. Roma è sempre fieramente antifascista", scrive Raggi in un tweet. (Rer)