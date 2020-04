Serbia: coronavirus, domani partenza volo con attrezzature mediche destinate all’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic assisterà domani alla partenza di un aereo con a bordo attrezzature mediche che la Serbia donerà all'Italia per fronteggiare l’emergenza coronavirus. L’aereo, secondo quanto riferisce il servizio stampa della presidenza di Belgrado, partirà dall'aeroporto Nikola Tesla della capitale serba alle 12.30. Dopo l'incontro di ieri con i rappresentanti e gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue, il presidente Vucic ha dichiarato alla stampa di aver parlato con il presidente del Veneto, Luca Zaia, e di aver offerto supporto alla regione d'Italia in momenti in un momento così “difficile e importante”. (Seb)