Coronavirus: Sala, per Milano e Lombardia richiamo all’umiltà, non è mancata solidarietà dell’Italia

- Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala il coronavirus, in cui la città e la Lombardia si sono ritrovate fragili, rappresenta un “richiamo all’umiltà. “La situazione difficile che ci troviamo oggi ad affrontare a causa dell’epidemia - ha detto il sindaco in occasione delle celebrazioni del 25 aprile a Palazzo Marino - è un vero banco di prova per l’Italia. L’epidemia che ha colpito in modo particolarmente crudele la nostra regione, è stata l’occasione per richiamarci all’umiltà”. “Milano e la Lombardia - ha proseguito il primo cittadino - sono abituate a macinare record e a primeggiare, ma in questa drammatica emergenza hanno riscoperto le loro fragilità. Milano e la Lombardia, la loro forza e le loro eccellenze, si sono trovate disarmate di fronte a un nemico così subdolo, ma allo stesso tempo hanno toccato con mano l’importanza di essere parte di una grande nazione, di essere parte di un insieme più grande, che non ha fatto mancare la sua solidarietà e la sua vicinanza”. “L’immagine delle decine di medici, infermieri e volontari che da tutta Italia sono venuti a darci una mano rischiando in prima persona rimarrà per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori”, ha concluso Sala.(Rem)