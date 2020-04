Coronavirus: Arcuri, è sempre meno vero che non si trovano mascherine da acquistare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del punto stampa del sabato, ha spiegato: "Noi distribuiamo le mascherine ad alcune categorie. I cittadini non trovano le mascherine da acquistare e questo è indipendente dalla nostra azione. Penso, però", ha aggiunto Arcuri, "che questo è meno vero e lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Sono più preoccupato del costo per acquistarle e perciò fissiamo un tetto ai prezzi". Secondo il commissario, inoltre, "le lamentele" sulla non disponibilità di mascherine "svaniranno presto".(Rin)