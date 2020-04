Coronavirus: sindaco Sala, partita cruciale per cittadini europei, Ue sia protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve avere un ruolo cruciale nell’affrontare la battaglia del coronavirus, che è cruciale per il futuro del continente. Così la pensa il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Alla battaglia che stiamo combattendo deve partecipare da protagonista l’Europa. Sono convinto che in questi mesi si giochi si giochi una partita cruciale per i cittadini dell’Unione. Serve uno slancio senza precedenti, serve visione per il futuro, servono cuore e coraggio”, ha detto il primo cittadino in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile a Palazzo Marino. “E io credo - ha osservato poi - che i cittadini europei questa volontà di fare fronte comune, superando egoismi e divisioni, nei cittadini europei sia molto più forte di quella che ancora oggi pare tra i vertici istituzionali di Bruxelles, anche se vediamo che un percorso è stato intrapreso”. (Rem)