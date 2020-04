Bielorussia: Lukashenko, probabile nuova Costituzione entro i prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che il paese avrà probabilmente una nuova costituzione entro i prossimi cinque anni. “Possiamo dire che molto probabilmente avremo una nuova Costituzione entro i prossimi cinque anni. Ci sono domande per le quali ci sono risposte. E ci sono molte domande, ce ne sono molte, per le quali non ci sono risposte”, ha dichiarato Lukashenko, come riportato dall'agenzia di stampa statale “Belta”. (Res)