Coronavirus: sindaco Sala, occasione per correggere errori, non distruggere relazioni umane

- La ripartenza secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala deve essere “occasione per correggere gli errori del passato”, ma il virus non deve “distruggere le relazioni umane e l’ambiente”. “Dobbiamo pensare al domani e prepararci a ripartire con ancora più voglia di fare: la nuova battaglia che ci aspetta però deve trasformarsi in un’occasione per correggere errori del passato, per ripensare un modello di sviluppo che troppo spesso ha dimenticato l’essenziale, la qualità delle relazioni umane, la solidarietà”, ha detto il sindaco. “Nell’immaginare il nostro futuro dopo l’emergenza - ha proseguito - questi aspetti dovranno essere ben presenti, anche a costo di cambiare ritmi e abitudini di vita. Lo dico da sindaco di una città votata alla modernità, all’innovazione, allo sviluppo; una città che ha fatto di questi valori un motivo d’orgoglio e una componente della propria identità”. Un messaggio che secondo il sindaco è giusto mandare il 25 aprile, “una ricorrenza - ha sottolineato - che più di ogni altra ci parla di ciò che siamo e di ciò che vogliamo essere domani, come popolo e come comunità”. “Progettare il futuro con creatività, con capacità di gestire la complessità e senso del bene comune è un compito che riguarda la politica, che riguarda i singoli cittadini, che riguarda l’economia, che deve trovare nuove strade per un progresso che non distrugga le relazioni umane e l’ambiente”, ha concluso Sala. (Rem)