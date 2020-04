Coronavirus: non può seguire lezioni, Carabinieri le portano tablet a Campagnano di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una studentessa dell'istituto scolastico Calamandrei di Roma, residente nella provincia di Campagnano, non riusciva a seguire le lezioni a distanza attivate dalla sua scuola perché non aveva né computer né tablet in casa. In suo aiuto sono intervenuti i Carabinieri, poiché il Comune di Campagnano è stato recentemente dichiarato "zona rossa" nell'ambito delle misure per il contrasto al Covid-19. I militari della stazione Tomba di Nerone hanno preso in consegna dalla scuola un tablet e lo hanno recapitato al checkpoint ai colleghi della stazione di Campagnano che, a loro volta, hanno portato alla ragazza direttamente presso la sua abitazione. La giovane, così, ha potuto riprendere le lezioni scolastiche da remoto, come i suoi compagni di classe. (Rer)