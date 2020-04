25 aprile: sindaco Sala, oggi abbiamo bisogno di stessa determinazione e passione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del suo discorso in occasione delle celebrazioni del 25 aprile a Palazzo Marino, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto un parallelismo tra alla battaglia per la Liberazione e quella contro il coronavirus. “Oggi come allora ci troviamo a combattere una battaglia. Una battaglia crudele che ha colpito duramente la nostra comunità. La situazione drammatica che stiamo vivendo ci aiuta a comprendere il valore del sacrificio di chi 75 anni ha lottato per la nostra libertà. La lotta di liberazione ci ha insegnato a resistere, a lottare, a vincere uniti. Ci ha insegnato a superare le differenze per costruire un mondo migliore. Per questo il 25 aprile è davvero la festa degli italiani”, ha detto il sindaco, sottolineando che “oggi abbiamo bisogno di quella stessa determinazione e di quella stessa passione: nei prossimi mesi servirà l’energia, la laboriosità, la creatività, la generosità di tutti. Milano e l’Italia ce la possono fare. Insieme possiamo ritrovare in questa emergenza qualcosa che forse rischiavamo di dimenticare: l’orgoglio si essere tutti parte di una sola grande comunità, libera e democratica, nata dalla Resistenza, dall’antifascismo e dalla liberazione”. Sala nell’occasione ha speso parole anche per le vittime del coronavirus: “Tutta Milano oggi si stringe con affetto e con solidarietà a chi non c’è più, a chi ha sofferto e a chi sta soffrendo per questa terribile malattia”, ha detto, concludendo con i versi di Luis Sepulveda, morto a causa del virus Covid-19. (Rem)