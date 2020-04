Turchia-Usa: Ankara critica messaggio Trump su genocidio armeno, narrazione “soggettiva”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Turchia ha risposto al messaggio inviato ieri dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione della Giornata della memoria armena, criticando in particolare l’espressione armena "Meds Yeghern" (che in armeno significa “grande atrocità”) per descrivere il genocidio del 1915. In una dichiarazione scritta riportata dall'agenzia di stampa “Anadolu”, il ministero degli Esteri di Ankara ha affermato che le osservazioni di Trump sono basate sulla narrazione “soggettiva” degli armeni che cercano di trasformare la questione in un “dogma”. Il ministero degli Esteri ha inoltre accusato Trump di aver pronunciato quelle dichiarazioni soltanto per soddisfare le “motivazioni politiche interne” e di ignorare la “sofferenza” dei 500 mila musulmani uccisi all'epoca dagli armeni. Ankara ha quindi ribadito che la proposta turca di istituire una commissione storica congiunta per esaminare gli eventi del 1915 resta sul tavolo, sostenendo tuttavia che questa sia osteggiata da “armeni radicali” che cercano di eliminare questa proposta nel tentativo di negare la propria responsabilità negli eventi. (segue) (Tua)