Turchia-Usa: Ankara critica messaggio Trump su genocidio armeno, narrazione “soggettiva” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo messaggio inviato ieri alla comunità armena, Trump non ha utilizzato la parola “genocidio” per descrivere il massacro di cittadini armeni perpetrato dall'Impero ottomano tra il 1915 e il 1916 ma si è limitato ad utilizzare l’espressione “atrocità”. Nel suo messaggio Trump, oltre a ricordare le vittime del genocidio e ad elogiare la forza e alla resilienza del popolo armeno di fronte alla tragedia, ha accolto con favore gli sforzi degli armeni e dei turchi per riconoscere e fare i conti con la loro storia. “In questo giorno, crediamo che sia nostro obbligo riaffermare il nostro impegno a proteggere le minoranze religiose ed etniche di tutto il mondo”, conclude la dichiarazione. Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato ieri una lettera al patriarca Sahak Mashalyan e ai membri della comunità armena per esprimere le sue condoglianze ai discendenti degli armeni che morirono durante i massacri compiuto dall'Impero ottomano che presero il via 24 aprile 1915. "Ricordo rispettosamente gli armeni ottomani che morirono in condizioni difficili durante la prima guerra mondiale, che portò grandi sofferenze ai popoli del mondo, ed esprimo le mie sincere condoglianze ai loro nipoti. Confido nella misericordia di Allah verso tutti i cittadini dell'Impero ottomano che morirono in quel periodo difficile", ha sottolineato Erdogan, secondo quanto riporta il quotidiano “Daily Sabah”. (segue) (Tua)