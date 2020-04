Turchia-Usa: Ankara critica messaggio Trump su genocidio armeno, narrazione “soggettiva” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Erdogan, l'obiettivo comune di armeni e turchi è "costruire un futuro basato sull'amicizia, radicata nel passato e negli alti ideali umani". "Conosciamo quei circoli che ignorano la nostra unità e provano a fomentare l'ostilità su base storica. Vogliamo creare un futuro pieno di unità e tranquillità e il nostro desiderio principale non è quello di offrire opportunità a coloro che perseguono altri obiettivi", ha aggiunto. La posizione della Turchia sugli eventi del 1915 è che la morte degli armeni nell'Anatolia orientale ebbe luogo quando alcuni si schierarono dalla parte dell'invasione dei russi e si ribellarono alle forze ottomane. Gli arresti di massa di eminenti politici, intellettuali e altri membri armeni ottomani sospettati di legami con gruppi separatisti, che nutrivano sentimenti nazionalisti e ostili al dominio ottomano che avvennero nell'allora capitale Istanbul il 24 aprile 1915, è commemorato come l'inizio dei massacri. La Turchia si oppone alla presentazione dei massacri degli armeni come "genocidio", ma descrive gli eventi del 1915 come una tragedia in cui entrambe le parti hanno subito vittime. (Tua)