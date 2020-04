25 aprile: Bonafede, oggi celebriamo fondamenta nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, afferma su Facebook: "Oggi celebriamo la liberazione, vale a dire le fondamenta della nostra democrazia. Ogni anno", continua l'esponente dell'esecutivo, "mi vengono in mente le meravigliose parole di Calamandrei: 'Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione'. In questo 25 aprile 2020 è importante ricordare a noi stessi la forza e la determinazione del popolo italiano, la capacità di lottare e tirare fuori il meglio, sempre. Viva l’Italia libera - conclude Bonafede -, viva l’Italia unita". (Rin)