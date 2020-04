25 aprile: Bellanova, non andremo in piazza ma forza questa data non si incrina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova osserva: "Il 25 aprile lo abbiamo sempre trascorso nelle strade e nelle piazze delle nostre città, per celebrare insieme a tantissime amiche e amici il giorno in cui l'Italia ha potuto riassaporare la libertà. Oggi non è possibile uscire", continua l'esponente dell'esecutivo in una nota, "ma non per questo rinunciamo a festeggiare. Ricordiamo quel giorno, chiediamo ai nostri nonni e genitori che cosa è stato per loro essere finalmente liberi, raccontiamoci il significato che ha per noi questa giornata, i modi in cui la trascorriamo di solito. Condividiamo con gli altri il nostro 25 aprile. Non andremo in piazza, ma la forza di questa data, del suo senso più profondo, del sacrificio di chi l'ha conquistata, non si incrina. Con la certezza di sempre - conclude Bellanova -, per riaffermare ancora: viva il 25 aprile, viva l'Italia liberata". (Com)