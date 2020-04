Grecia: Unhcr, governo di Atene garantisca accesso a cure sanitarie per migranti e richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare efficacemente la pandemia di coronavirus la Grecia deve garantire che i migranti e i richiedenti asilo sul suo territorio abbiano accesso alle cure sanitarie. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) nel paese, Stella Nanou, in un'intervista a “Sputnik”. “Al fine di combattere efficacemente qualsiasi emergenza sanitaria pubblica, tutti – compresi rifugiati, richiedenti asilo e migranti – dovrebbero poter accedere alle strutture e ai servizi sanitari in modo non discriminatorio. Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, in modo che tutti possiamo rimanere protetti”, ha detto Nanou, aggiungendo che il governo di Atene dovrebbe pertanto garantire “la piena inclusione di tutti i rifugiati e richiedenti asilo sul territorio greco nei piani nazionali di sorveglianza sanitaria, preparazione e risposta”. Al momento in Grecia si registrano 2.490 casi di coronavirus, inclusi 130 decessi. A differenza di molti paesi in Europa, i nuovi casi quotidiani in Grecia raramente superano i numeri a due cifre. Martedì scorso, tuttavia, il governo ha riferito che 148 richiedenti asilo ospitati in un hotel per migranti nella città meridionale di Kranidi e due membri del personale sono risultati positivi al virus. La Grecia è uno dei principali punti di ingresso per i migranti che cercano di raggiungere l'Europa. Secondo le stime dell’Unhcr, a febbraio il paese ellenico ha ospitato 118 mila migranti e rifugiati che sono arrivati nel paese fra il 2015 e il 2016, con 76 mia di loro che vivono nella terraferma e 42 mila in campi per lo più sovrappopolati presenti sulle isole. (Rum)