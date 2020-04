25 aprile: Rossomando (Pd), va difeso e attualizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama e senatrice del Partito democratico, Anna Rossomando, sottolinea che "non c'è niente di retorico o ridondante nelle celebrazioni del 25 aprile. Quest'anno saranno celebrazioni quasi esclusivamente virtuali, con la mobilitazione 'Bella ciao in ogni casa' a cui ha aderito anche il Partito democratico. Ma in questi giorni", prosegue la parlamentare in una nota, "non sono mancate provocazioni, tentativi di sovrapporre la Liberazione ad altri eventi storici, annacquarla strumentalizzando l'emergenza che stiamo vivendo, anche da parte di parlamentari di destra. Il 25 aprile non ha bisogno di faq, di aggiornamenti dettati dal passare degli anni, si celebra quello che è stato, la liberazione dal nazifascismo. Punto. La sfida è invece attualizzare il 25 aprile, anno dopo anno, saper trasmettere il suo significato, difenderlo dalle Fake news. In poche parole tutelare la Liberazione dagli assalti di pochi che però si ripetono regolarmente. Dobbiamo difendere la libertà conquistata", osserva l'esponente del Pd, "dal rischio reale rappresentato dalle politiche sovraniste presenti non solo in Europa, che si nutrono delle paure e della solitudine, che crisi come quella che stiamo vivendo portano con sé. È un compito sicuramente delle istituzioni, della politica, ma non di meno di associazioni, comitati, singoli cittadini. Per questo - conclude Rossomando - vogliamo sentirci ancora più uniti questo 25 aprile, perché si tratta di una festa civile e di popolo e con questo spirito ci prepariamo a festeggiare per la prima volta lontani dalle piazze la Liberazione di quest'anno". (Com)