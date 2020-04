25 aprile: Mirabelli (Pd), grazie a chi ha combattuto, tocca a noi onorarli e difendere quelle idee e quei valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon 25 aprile. Evviva la libertà, evviva la democrazia. Grazie a chi giovane o anziano, donna o uomo, operaio o dottore, povero o ricco ha combattuto, si è sacrificato per regalarci libertà e democrazia. Tocca a noi onorarli, tocca a noi difendere quelle idee e quei valori". Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato in occasione del 75esimo anniversario della Festa della Liberazione. (com)