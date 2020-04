Ue: Sisto, su Mes da Forza Italia idee chiare, coalizione non significa identità idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ospite di "Super partes", su Canale 5, ha affermato: "Forza Italia ha idee chiare: bisogna estendere la cassa integrazione, prevedere una moratoria fiscale, semplificare la burocrazia, puntare sull'edilizia pubblica e privata. E bisogna approfittare di tutti i fondi europei a disposizione, compreso il Meccanismo europeo di stabilità. Su questo", ha aggiunto il parlamentare, "i nostri alleati non sono d'accordo, ma in una coalizione non deve esservi sempre sovrapposizione o identità di idee. Il premier ha annunciato entro questo fine settimana lo scadenzario e il piano per la fase 2: a oggi ci sono solo precarie indiscrezioni. Manca un progetto e, soprattutto, mancano ancora le risorse promesse a lavoratori e imprese mentre gli italiani sono allo stremo. Una cosa è certa", ha concluso Sisto, "non si può rispondere a questa crisi con ulteriori tasse, assecondando l'ideologia di sinistra che osanna la patrimoniale. È un'idea dello Stato lontana anni luce da noi e conferma che il Pd, appena possibile, torna alle origini". (Rin)