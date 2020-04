Grecia: Unhcr, autorità di Atene accelerino trasferimento richiedenti asilo verso la terraferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) chiede alle autorità della Grecia di accelerare il trasferimento dei richiedenti asilo dai campi sovraffollati sulle isole verso la terraferma a causa della minaccia del coronavirus. Lo ha detto la portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) nel paese, Stella Nanou, in un'intervista a “Sputnik”. “Con l’emergenza Covid-19 che aggrava le preoccupazioni di protezione preesistenti e di lunga data, l'Unhcr ribadisce la sua richiesta al governo greco – con un sostegno rafforzato da parte dell'Ue – di accelerare il trasferimento dei richiedenti asilo, in particolare quelli più vulnerabili, dalle isole ad alloggi adeguati sulla terraferma, prendendo tutte le precauzioni necessarie per uno spostamento sicuro”, ha detto la portavoce. Allo stesso tempo, l'agenzia sta sostenendo gli sforzi per proteggere gli anziani e la popolazione che vive nei campi delle isole, in quanto sono i più vulnerabili alle complicazioni dal Covid-19. “L'iniziativa di schermatura include trasferimenti accelerati verso appartamenti che fanno parte del sistema Estia (Supporto europeo di emergenza per l'integrazione e l'alloggio) finanziato dall’Ue o altre strutture appropriate, e verso gli hotel convenzionati sulle isole del Mar Egeo”, ha aggiunto Nanou, aggiungendo che finora – a differenza della terraferma – nessun caso di coronavirus è stato confermato tra rifugiati e richiedenti asilo sulle isole greche, tuttavia le condizioni antigieniche “suscitano preoccupazione”. (Rum)