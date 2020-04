25 aprile: Salvini, voglia di libertà vince sempre, ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma su Facebook: "Grazie a chi, 75 anni fa, oggi e domani, ha messo, mette e metterà al centro della propria vita la battaglia per la libertà. La voglia di libertà può essere attaccata, offesa, incarcerata, derisa, ma alla fine vince sempre. Grazie ai nostri nonni", continua l'ex ministro dell'Interno, "un abbraccio ai nostri genitori, una carezza ai nostri figli. Fra qualche anno ricorderemo questi giorni incredibili di sofferenza, di paura, di rabbia, di incertezza e preoccupazione, e penseremo a quanto siamo stati bravi, forti e coraggiosi nel superarli, per tornare a sorridere. Qualcuno, oggi come allora, dice che la libertà, come donne e uomini, come Italia, non serve, è un lusso di cui possiamo anche fare a meno. No. Libertà - spiega l'ex vicepremier - è madre di salute, lavoro, amore, sicurezza, fede, onore, felicità e coraggio. Ce la faremo". Salvini conclude il post con una citazione di Oriana Fallaci: "Lottate, ragionate col vostro cervello, ricordate che ciascuno è qualcuno, un individuo prezioso, responsabile, artefice di se stesso, difendetelo il vostro io, nocciolo di ogni libertà, la libertà è un dovere, prima che un diritto è un dovere". (Rin)