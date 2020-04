Migranti: Unhcr incoraggia paesi Ue a ricollocare richiedenti asilo vulnerabili dalla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dell’Unione europea dovrebbero ricollocare più attivamente i bambini non accompagnati e gli altri richiedenti asilo più vulnerabili dalla Grecia per aiutare a prevenire la pandemia di coronavirus nei centri di sovraffollati. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) nel paese, Stella Nanou, in un'intervista a “Sputnik”. “I paesi europei e le istituzioni dell'Ue devono dare impulso alla risposta della Grecia nel garantire la protezione immediata delle persone più a rischio attraverso continue risorse, capacità nel paese e condividendo la responsabilità attraverso trasferimenti accelerati di bambini non accompagnati e altre persone vulnerabili”, ha affermato la portavoce, che ha elogiato in particolare Lussemburgo e Germania che la scorsa settimana hanno trasferito rispettivamente 12 e 49 bambini non accompagnati dalle isole greche. L'Unhcr, ha aggiunto, ha coordinato questi sforzi tra le autorità greche, la Commissione europea e le organizzazioni internazionali. “Vorremmo incoraggiare un numero maggiore di Stati membri a fare un passo avanti e ad impegnarsi per l'accoglienza di minori non accompagnati e altri profili molto vulnerabili dalla Grecia, come misura concreta e tangibile di solidarietà e condivisione delle responsabilità in Europa”, ha concluso Nanou. (Rum)