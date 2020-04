25 aprile: assessore Scuola Lazio agli studenti, libertà e democrazia valori attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Lavoro, alla scuola e alla formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, in occasione della festa della Liberazione ha inviato un video messaggio agli studenti. "Un buongiorno a tutti gli studenti del Lazio - dice l'assessore nel suo video -. Quest'anno è un 25 aprile diverso dal solito, celebrato senza la possibilità di manifestazioni pubbliche, senza incontri e dibattiti nelle scuole e che stiamo passando ognuno in casa propria. Gli eventi programmati per la festa della Liberazione sono stati cancellati a causa del coronavirus, così come le lezioni in aula. Ma questo non deve fermare la voglia di apprendere - sottolinea Di Berardino -, di continuare il percorso di formazione e magari poter utilizzare anche questa giornata con l'aiuto della famiglia o degli insegnanti per riflettere meglio sul 25 aprile, per apprezzarne la portata storica e i suoi valori. Valori che oggi sono più che mai attuali: la libertà, la democrazia, la partecipazione". (segue) (Com)