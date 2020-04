Lavoro: Inps, ampliata platea lavoratori che possono accedere ad anticipazione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale per la previdenza sociale sottolinea, in una nota, che "la collaborazione instaurata fra Inps e Poste italiane ha consentito di estendere l’anticipazione dell’integrazione salariale anche ai clienti di Poste italiane. Poste italiane, attraverso un accordo con Bnl Finance, erogherà ai propri clienti un’anticipazione delle prestazioni di integrazione salariale Inps. La convenzione del 30 marzo scorso", si legge nella nota, "in base alla quale erano scesi in campo le banche in collaborazione con l’Istituto, e l’avvio dell’attività di Poste italiane consente a tutti i lavoratori che hanno diritto al pagamento diretto dell’integrazione salariale - ad oggi più di 2,5 milioni - di ottenere un’anticipazione delle prestazioni Inps".(Com)