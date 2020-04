Giustizia: Bartolozzi (FI) su scarcerazioni, agire con decretazione di urgenza per frenare la deriva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia e componente della commissione nazionale Antimafia, afferma che "con il boss Pasquale Zagaria salgono a 5 le scarcerazioni di detenuti per mafia e camorra effettuate in questi ultimi giorni. E per quel che è dato apprendere dalla stampa", continua la parlamentare, "il magistrato aveva interpellato preventivamente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la sua collocazione in un altro istituto penitenziario, attrezzato per la tipologia di trattamenti di cui aveva bisogno, non ricevendo risposta alcuna. Ho depositato atto di sindacato ispettivo per avere contezza dei fatti occorsi. Occorre agire subito", continua Bartolozzi, "con decretazione di urgenza per contenere questa emergenza. Sì al diritto costituzionale a ricevere cure mediche, sempre e comunque, ma no alla scarcerazione di pericolosissimi delinquenti". (Com)