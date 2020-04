Coronavirus: Israele supera i 15 mila contagi e si avvicina alla soglia dei 200 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità di Israele ha dichiarato che sono 15.048 i casi confermati di coronavirus nel paese, con un aumento di 255 persone in 24 ore. Le autorità hanno confermato che il bilancio delle vittime è salito a 194 persone, con due decessi in più nella giornata tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, inclusa la morte del rabbino Avraham Yeshayahu Heber, la cui organizzazione per la donazione degli organi ha salvato circa 800 persone negli ultimi dieci anni. Al bilancio ufficiale va aggiunto il decesso di una paziente di 86 anni con malattie pregresse morta ieri sera all'ospedale Kaplan di Rehovot. Come sottolinea il quotidiano “Jerusalem Post”, si tratta della terza vittima del coronavirus proveniente dalla casa di cura "Ganey Ora" di Gerusalemme. (segue) (Res)