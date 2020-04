Russia: ministro Finanze Siluanov, necessari oltre 12 miliardi di euro per coprire carenza di entrate non petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia avrà bisogno di oltre mille miliardi di rubli (circa 12,4 miliardi di euro) di prestiti aggiuntivi quest'anno per coprire la carenza di entrate nel settore non petrolifero e del gas. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze russo Anton Siluanov parlando durante un programma televisivo. Inoltre, ha aggiunto Siluanov, il governo prevede che 2 mila miliardi di rubli (circa 25 miliardi di euro) saranno stanziati dal Fondo nazionale per la ricchezza della Russia per coprire le carenze nelle entrate provenienti dal settore del petrolio e del gas. (Rum)