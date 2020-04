Coronavirus: Raggi, grazie a Polizia locale per gesto di solidarietà a coppia di anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della Polizia locale di Roma Capitale erano di pattuglia nel quartiere Trionfale quando hanno visto una signora anziana che camminava con evidenti difficoltà, sorretta dalle stampelle. Si stava recando nella farmacia più vicina per comprare un medicinale urgente per il marito novantaduenne. Gli agenti si sono subito offerti di aiutarla. Hanno reperito il farmaco e lo hanno portato a casa della coppia. L'episodio viene raccontato, in un post su Facebook, da Virginia Raggi, sindaco di Roma, che commenta: "Durante questa emergenza la Polizia locale, oltre al controllo del territorio per verificare il rispetto delle norme anti-contagio, sta portando avanti con grande dedizione e spirito di solidarietà una serie di azioni concrete per aiutare i cittadini. Questo episodio ne è un esempio. I due agenti, inoltre, si sono subito attivati con una raccolta fondi all’interno del gruppo e hanno portato a casa dei due anziani alcune buste con la spesa. Un gesto che ha commosso molto la coppia e che dimostra il modo di agire del nostro corpo di Polizia. L’aiuto a questa coppia di anziani, però, non finisce qui - aggiunge Raggi -. Gli agenti, infatti, sono rimasti molto colpiti dalla situazione di fragilità e hanno voluto prendersi l'impegno di seguire personalmente le loro condizioni, anche con l'ausilio del personale del nucleo specializzato della Polizia locale nell'assistenza agli emarginati". (Rer)