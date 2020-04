Difesa: Russia, jet F-16 belga scortato fuori da spazio aereo russo sul Mar Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aerei da combattimento russi Su-27 hanno intercettato e scortato un jet F-16 belga fuori dallo spazio aereo russo sul Mar Baltico dopo aver individuato l'aereo era stato individuato durante i voli di linea nella zona. È quanto affermato dal ministero della Difesa di Mosca in una nota. “Il 24 aprile 2020, durante i voli di linea degli equipaggi dell'aviazione navale della flotta baltica sulle acque neutrali del Mar Baltico, è stato rilevato un bersaglio aereo che volava verso il confine di stato russo utilizzando il controllo dello spazio aereo della flotta baltica”, afferma la nota, aggiungendo che i due jet Sukhoi Su-27 che si sono levati in volo per scortare l'aereo prima che entrasse nel confine russo hanno identificato il velivolo come un jet da combattimento F-16 appartenente all'Aeronautica belga. “I voli degli aerei russi sono stati effettuati in stretta conformità con il diritto internazionale sulle regole di utilizzo dello spazio aereo”, conclude la nota. (Rum)