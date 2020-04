Fiera Milano: Bonomi nominato nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neopresidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è il nuovo presidente di Fiera Milano. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione del gruppo che gestisce il polo fieristico durante la riunione odierna in cui ha cooptato Bonomi come nuovo consigliere e lo ha nominato presidente in sostituzione del dimissionario Antonio Caorsi. "L’invito - si legge in una nota - a voler considerare la candidatura del dottor Carlo Bonomi per opportuna ed autonoma valutazione del consiglio di amministrazione di Fiera Milano, nel rispetto dei reciproci ruoli e di ogni normativa anche regolamentare applicabile, è stato comunicato alla società dal socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano con lettera trasmessa il 23 aprile 2020". (com)