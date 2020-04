25 aprile: Anzaldi (Iv), Roma emuli Torino e promuova visite a Pietre d'inciampo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi propone che anche a Roma, come a Torino, si promuova la visita alle Pietre d'inciampo in occasione della festa della Liberazione. "A Roma, nel tempo del coronavirus che ha chiuso la città e vietato ovunque e a chiunque ogni forma di celebrazione anche per la festa della Liberazione, potremmo cercare di emulare la bella iniziativa di Torino dove i cittadini per il 25 aprile sono invitati a visitare una lapide partigiana. Senza violare le disposizioni Covid, nella Capitale ogni romano potrebbe portare un saluto alla Pietra d’inciampo o alla lapide più vicina a casa - scrive Anzaldi in un post su Facebook -. Farebbe bene alla memoria, a noi ed ai nostri familiari più giovani che spesso passano davanti al luccicante sampietrino senza capire cosa voglia dire e ricordare".(Com)