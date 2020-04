25 aprile: Pedica (Pd), bene Mattarella, uniti ce la faremo anche questa volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la politica faccia tesoro del messaggio di Mattarella per il 25 aprile. È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Gli scontri e le divisioni in un momento difficile come quello che stiamo vivendo - aggiunge l'esponente del Pd - non portano da nessuna parte. Oggi, come 75 anni anni fa, l'Italia può ripartire solo se restiamo uniti. Con il sacrificio, la tenacia e l'unità l'Italia saprà rinascere. Come ha ben detto il nostro presidente, ce la faremo anche questa volta".(Com)