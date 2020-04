25 aprile: presidente Municipio Roma X, mai dimenticare valori della libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 25 aprile, 75esimo anniversario della Liberazione d'Italia, "a causa dell'emergenza sanitaria in atto ci troviamo, noi tutti, nella condizione di celebrare la ricorrenza in forma ridotta ma non per questo meno significativa e nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dal Governo". Lo dichiara, in una nota, Giuliana Di Pillo, presidente del Municipio Roma X. "Come da prassi, e come avremmo voluto fare - aggiunge Di Pillo - non è stato possibile essere presenti presso i tre luoghi simbolo del nostro territorio a ricordo delle tante vittime innocenti. Non volendo comunque mancare con la nostra presenza a questo importante appuntamento che celebra i valori della Resistenza, abbiamo posto una corona d'alloro dinanzi al cippo di corso Regina Maria Pia, ad Ostia, in ossequio ai caduti di ogni tempo. Proprio per il particolare momento che il nostro Paese sta vivendo, il mio pensiero si rafforza e va a quanti nella Seconda guerra hanno combattuto per il bene prezioso della libertà. Allo stesso tempo il nostro pensiero si espande e va alle tante vittime dell'epidemia che ci hanno lasciato. Molti tra loro erano sopravvissuti al conflitto mondiale e oggi si sono dovuti piegare a questo nuovo nemico. L'auspicio è che si possa tornare al più presto alla normalità e in salute, non dimenticando mai il bene prezioso della libertà".(Com)