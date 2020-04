Ue: Zingaretti, fiducioso in accordo nella maggioranza su Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, si è detto "contento che si sia aperto un dibattito nella maggioranza sul Meccanismo europeo di stabilità. Se ci sono 37 miliardi per il nostro sistema sanitario e non hanno condizioni", ha detto il leader del Pd ospite a Rainews24, "sarebbe sbagliato dire di no". Quanto alla possibilità di trovare un accordo tra le forze politiche che sostengono l'esecutivo, Zingaretti ha risposto: "Io penso di sì. Il dibattito è naturale, ma io sono fiducioso. Sbaglia chi insiste, forse per motivi ideologici, per un no inspiegabile. Un Mes senza condizionalità per finanziare la sanità italiana", ha concluso il presidente della regione Lazio, "mi sembra una scelta logica". (Rin)