Brasile: dimissioni Moro, Bolsonaro replica di non aver mai chiesto di interferire in indagini di polizia

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, si è difeso dalle accuse mossegli dall'ex ministro della Giustizia, Sergio Moro, che in occasione della presentazione delle sue dimissioni dal governo, ha denunciato pesanti interferenze da parte del capo dello stato nelle attività della polizia federale, culminate con il licenziamento a sorpresa del direttore generale della Pf, Mauricio Leite Valeixo. Il presidente, accompagnato in conferenza stampa da tutti i componenti del suo governo, oltre che dal figlio deputato, Eduardo, e dal presidente della Banca centrale, Roberto Campos Netto, in un lungo discorso a braccio ha dichiarato di non aver mai interferito nelle indagini della polizia federale. "Parla di interferenza nella nomina. Ma io non devo chiedere il permesso a nessuno per indicare il direttore generale della polizia federale, questa è prerogativa del presidente", ha dichiarato Bolsonaro. (segue) (Brb)