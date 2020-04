25 aprile: M5s, Italia è una sola e indivisibile, uniti ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, afferma che "l'Italia è una sola e indivisibile. Lo recita la Costituzione in una norma inserita, non a caso nei primi dieci articoli, quelli che contengono i principi fondamentali e dunque le finalità, le basi e i valori, sui quali è fondata la Repubblica italiana. Ricordarlo soprattutto oggi", prosegue il M5s, "in una fase così difficile per il Paese, fa bene all'Italia e al morale dei cittadini. L'esatto opposto di certe parole, che ricalcano vecchi stereotipi per alimentare rabbia e stucchevoli dibattiti, in un momento, in cui gli italiani piangono i loro morti: al Nord come al Sud. Il virus che ha colpito e ucciso migliaia di persone, strappandole alla vita non ha dato loro un preavviso. Non ha chiesto loro la carta di identità, né la residenza o l'età, tanto meno il conto in banca. Li ha strappati alla vita. Punto, in un modo drammatico: privando genitori, figli, fratelli, sorelle, mariti, mogli pure della possibilità di salutare per l'ultima volta le persone che amavano. Stiamo vivendo", continua il post, "un momento storico straordinario, stiamo attraversando una fase decisiva per il Paese, che condurrà inevitabilmente a un cambiamento di abitudini e stili di vita. E per questo serve una visione". (segue) (Rin)