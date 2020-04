25 aprile: M5s, Italia è una sola e indivisibile, uniti ce la faremo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle aggiunge: "I cittadini chiedono responsabilità, maturità e risposte per fronteggiare una doppia crisi sanitaria ed economica insieme, non dibattiti sterili, che alimentano solo distanze, non solo in senso geografico. Non è una sfida semplice, ma dobbiamo esserne all'altezza. Esattamente come lo sono stati i nostri bisnonni e i nostri nonni, dopo la Liberazione dal nazifascismo. In gioco c'è il futuro di tutti noi e di un paese dalla cultura millenaria, di straordinaria e rara bellezza, un paese di eccellenze in ogni settore, che hanno lasciato un segno tangibile nella storia dell'umanità. Ognuno di noi - conclude il post sul blog delle Stelle - è chiamato a fare la propria parte. Solo così riusciremo ad aiutare noi stessi e l'Italia a risollevarsi. Ma per riuscirci è fondamentale essere uniti. Nessuno si salva da solo. Uniti ce la faremo. Insieme ci rialzeremo". (Rin)