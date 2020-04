Sport: Raggi, Roma simbolo della formula E, accordi prolungati fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma ha prolungato gli accordi per lo svolgimento della formula E nella Capitale, quale tappa italiana del campionato, fino al 2025. Lo afferma in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Roma simbolo dell’E–Prix - scrive Raggi -. Abbiamo prolungato gli accordi fino al 2025 come sede della tappa italiana del Campionato Abb Fia formula E. Uno dei grandi eventi che ha segnato maggiormente la nostra città in questi ultimi anni è senza dubbio la formula E la cui tappa dello scorso 4 aprile è stata annullata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Quando usciremo da questa situazione dovremo ripartire con più forza. Roma sarà pronta a questa sfida che vede la Capitale simbolo della competizione di monoposto elettriche fino al 2025". (segue) (Rer)