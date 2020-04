25 aprile: Coldiretti, senza gite primavera crack da mezzo miliardo di euro per agriturismi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Terranostra Coldiretti, Diego Scaramuzza, "nonostante le difficoltà di queste settimane le aziende agrituristiche hanno continuato a impegnarsi per garantire alle famiglie italiane, nel rispetto delle norme di sicurezza anti pandemia, tutti i servizi possibili a partire dalla consegna a domicilio di pasti con ricette tipiche nel rispetto della stagionalità con l'obiettivo di garantire a tutti, restando a casa, un viaggio nell'Italia del gusto e della tradizione con prodotti freschi e di qualità". Scaramuzza, infine, conclude: "Gli agriturismi italiani sono pronti a ripartire per la difesa del Made in Italy, del territorio, dell'economia e del lavoro". (Com)