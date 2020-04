Usa: coronavirus, elezioni locali in Virginia rinviate al 19 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni locali nello stato della Virginia, in programma il 5 maggio, sono state rinviate di due settimane a causa della pandemia di Covid-19 e si svolgeranno il prossimo 19 maggio. È quanto annunciato dall'ufficio del governatore Ralph Northam in una nota. “Il governatore Ralph Northam ha invocato la sua autorità statutaria per rinviare le elezioni di maggio di due settimane, dal 5 maggio 2020 al 19 maggio 2020. Il governatore ha anche rinviato le elezioni primarie dal 9 giugno 2020 al 23 giugno 2020”, si legge nella nota. In precedenza il governatore aveva chiesto il rinvio delle elezioni di sei mesi interi fino a novembre, tuttavia la camera alta dello stato aveva respinto la proposta. In Virginia si registrano attualmente più di 11.500 casi confermati di contagio da coronavirus e oltre 400 decessi. (Nys)