Coronavirus: per il quarto giorno di fila scende il numero dei positivi, calano anche i decessi

- Per il quarto giorno consecutivo cala il numero degli attualmente positivi al nuovo coronavirus in Italia. Sono infatti 106.527 le persone ancora contagiate dal Covid-19, ovvero 321 persone in meno di ieri. E' quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Sale a 25.969 il numero di decessi a causa del Covid-19, 420 vittime in più rispetto a ieri, in lieve calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 464. Le persone guarite dal virus in tutta Italia sono attualmente 60.498, delle quali 2.922 da ieri. Il totale dei casi è quindi di 192.994 unità a cui vanno sottratte le 25.969 vittime e i 60.498 guariti. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 3.021, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 2.646. Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi. Delle 106.527 persone contagiate dal coronavirus, 22.068 sono ricoverate con sintomi, 803 in meno di ieri, 82.286 si trovano in isolamento domiciliare, e 2.173 in terapia intensiva, 94 in meno di ieri. Si tratta del ventesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. Per quanto concerne i tamponi utilizzati per diagnosticare il virus, la Protezione civile ha reso noto che ne sono stati effettuati 1.642.356 dall'inizio dell'emergenza dei quali 62.447 tamponi da ieri, in linea rispetto al giorno precedente quando erano stati 63.101. (Rin)