Brasile: dimissioni Moro, procuratore chiede indagini Corte suprema su condotta Bolsonaro (4)

- Il presidente Bolsonaro si è difeso dalle accuse in una conferenza stampa, accompagnato da tutti i componenti del suo governo, oltre che dal figlio deputato, Eduardo, e dal presidente della Banca centrale, Roberto Campos Netto, e in un lungo discorso a braccio ha dichiarato di non aver mai interferito nelle indagini della polizia federale. "Parla di interferenza nella nomina. Ma io non devo chiedere il permesso a nessuno per indicare il direttore generale della polizia federale, questa è prerogativa del presidente", ha dichiarato Bolsonaro. "Ieri ho parlato con il ministro Moro da solo e come sempre gli ho aperto il cuore. Ho detto che volevo una persona diversa alla guida della polizia federale. Ho detto che dovesse essere un delegato con il quale poter interagire come faccio con i vertici dell'Abin (Agenzia brasiliana di intelligence) e con i vertici dell'intelligence delle forze armate e chiunque nel governo. E ho detto che volevo mi arrivasse tutti i giorni una relazione sull'attività della polizia, non sul contenuto delle indagini. Nei mesi in cui ha guidato il ministero sa che mai l'ho cercato per sapere di investigazioni in corso. Moro mi ha risposto: 'Deve essere il mio', ma la prerogativa della nomina è mia. Ho detto: 'Facciamolo insieme o facciamo un sorteggio'. A quel punto Moro mi ha chiesto se potessi cambiarlo a novembre dopo averlo indicato per il posto vacante alla Corte suprema. Proposta che ho rifiutato", ha raccontato in conferenza stampa Bolsonaro. (segue) (Brb)