Brasile: dimissioni Moro, procuratore chiede indagini Corte suprema su condotta Bolsonaro (5)

- "Speravo di poter definire con lui un nome, nonostante la nomina sia prerogativa del presidente", ha dichiarato Bolsonaro. Quando ho contattato tutti i ministri per comporre il governo ho detto loro che avrebbero avuto autonomia, non sovranità. Che avrei comunque esercitato il mio diritto di veto e che gli incarichi chiave dovevano passare per le mie mani e che avrei dato il segnale verde. Così è successo con Valeixo, nominato su indicazione di Sergio Moro", ha specificato Bolsonaro. Il presidente ha poi sottolineato ancora una volta che è stato lo stesso direttore della Pf Valeixo ad aver detto di voler lasciare, a gennaio, al presidente e ieri rivolgendosi a tutti i sovrintendenti riuniti in videoconferenza. "Sono deluso e sorpreso. Moro non mi ha cercato né informato sulle sue decisioni e ha preferito una conferenza stampa. Io non posso vedere la mia autorità sfidata dal ministro. Continuo alla guida del paese, fedele ai cittadini brasiliani, nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e alla criminalità violenta. Il governo va avanti". (segue) (Brb)